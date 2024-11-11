Азербайджан и Бутан обсудили вопросы сотрудничества

11 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Королевства Бутан Церингом Тобгаем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, на встрече была выражена уверенность, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, проходящая в Баку, внесет важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Бутаном по различным направлениям.