Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже

15 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Латвийской Республики Байбой Браже.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство иностранных дел. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между двумя странами, а также состояние региональной и международной безопасности.

Подчеркивалось значение взаимных визитов высокого уровня для дальнейшего развития связей между двумя странами. Была рассмотрена подготовка к заседанию межправительственной комиссии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.