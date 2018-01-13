Армянскую полицию лишили чести - какой будет месть?

ДТП, совершенное 8 января в Ереване, вызвало торнадо, которое только-только набирает обороты и может наделать немало разрушений в чиновничьем стане.

Рано утром этого дня в Ереване столкнулись автомобиль марки "BMW X6" и полицейская "Toyota". В результате двое полицейских погибли, водитель "BMW X6" скрылся, но впоследствии был задержан.

Никто в Армении не сомневается, что не погибни в аварии полицейские, никакого шума не было бы. Потому что нарушитель Варданян - сын известного криминального авторитета Араика Варданяна (Чвчв Аро) и внук миллиардера, высокопоставленного сотрудника "Газпром-Армения" Николая Габриеляна. В таких случаях обычно дело стараются замять, если жертва - рядовой гражданин.

Напомним, что год назад в Котайкской области отпрыск мэра Раздана Размик Даниелян совершил наезд на пешехода, который скончался по дороге в больницу. "Золотой мальчик" же снял с автомобиля номерные знаки и скрылся с места происшествия. Эта история вызвала большой резонанс в обществе, которое ждало, что кто-то из чиновничьих чад понесет таки наказание за совершенное преступление. Но нет. Несмотря на то, что сын мера совершил сразу несколько преступлений, включая езду без водительских прав, дело было закрыто накануне Нового года.

То же самое было бы и в этот раз, не столкнись сынок авторитета с полицейской машиной. И теперь его "крови" требует сама полиция, при других обстоятельствах закрывшая бы глаза на случившееся. Поэтому виновный был арестован, после чего полиция схватила и его брата Сержа, вроде бы давно находившегося в розыске.

Вскрываются и другие занятные подробности. Например, как пишет "Жаманак", давно арестованные сыновья "Чвчв Аро" Серж и Саркис Варданяны и премьер-министр Армении Карен Карапетян связаны "крестом и церковью". То есть премьер является их крестным отцом. "Крестные отцы в церкви обязуются заниматься духовным воспитанием своих крестников, и, судя по результатам, в этом вопросе Карапетян также допустил промах", - язвит издание.

Интересно, что после трагического ДТП СМИ написали о требовании премьер-министра бросить все силы на расследование и наказание преступника, и сразу после этого пресс-служба Карапетяна все опровергла. То есть премьер, оказывается, ничего ни от кого не требовал. Конечно не требовал - по некоторым данным. Карапетян является другом деда убившего полицейских Саркиса Варданяна.

Еще интереснее складываются дела у главы Следственного комитета Агвана Овсипяна. Полиция атакует его, обвиняя в том, что он уже несколько раз отпускал на свободу Сакулика и Сержулика, которых правоохранители передавали ему для наказания.

И тут наблюдатели гадают, как поступит глава полиции Вова Гаспарян. Наказать убийцу полицейских - для него дело чести, но вступать в разборки с воровским миром и "газпромовцами" - себе дороже. Что выберет Вова? Вот в чем вопрос.

Пока же Варданяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 244 ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия") Уголовного кодекса РА.

Зульфугар Ибрагимов