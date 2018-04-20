Выбор Баку в качестве площадки для важных переговоров является выражением особого доверия - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На заседании комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Казани судьбоносных решений для стран Содружества принято не будет, но Арменией может быть поднята карабахская проблема. Об этом сказал Sputnik Азербайджан эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, передает Day.Az.

В Баку накануне прошла встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапаротти.

А уже сегодня в Казани состоится очередное заседание комитета начальников штабов ВС стран СНГ, куда прибудут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По словам Михайлова, Азербайджан всегда отличался своей выдержанной политикой на мировой арене и соблюдением некой нейтральности по отношению к особо опасным конфликтам. Именно поэтому довольно часто в Баку проходят переговоры, подобные нынешней встрече.

Выбор площадки, как отметил эксперт, не случаен. По его мнению, Азербайджан является надежным партнером России как в плане региональной безопасности, так и в экономико-политическом аспекте. Именно поэтому начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доверяет Баку организацию столь важных встреч.

"Очевидно, что встреча Герасимова с Скапаротти направлена на снижение напряженности между Россией и НАТО не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе. На мой взгляд, выбор Баку для регулярных переговоров в данном формате является выражением особого доверия как со стороны стран Запада, так и со стороны России Азербайджану за политическую выдержанность", - считает собеседник Sputnik.

Что же до заседания комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Казани, то, по мнению политолога, на этой встрече не будут приняты какие-то судьбоносные решения для стран Содружества. Скорее всего, это будет традиционное мероприятие, на котором, возможно, Армения вновь поднимет проблему Нагорного Карабаха.

Но Азербайджану не стоит этого опасаться. Тем более, что даже представители Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входит ряд стран СНГ, уже неоднократно делали заявления о том, что они не станут вмешиваться и защищать интересы Армении в карабахском вопросе, напомнил Михайлов.

Отвечая на вопрос, насколько изменились отношения Азербайджана и России в последние годы, собеседник Sputnik отметил, что между Баку и Москвой существует полное взаимопонимание и доверие, которое с каждым годом только укрепляется. Обе страны успешно взаимодействуют на мировой арене и лидеры государств поддерживают дружеские взаимоотношения.

"В военном же плане наши страны координируют свои действия как против внешних, так и против внутренних угроз. Особенно это заметно на фоне борьбы с террористическими организациями. Идет обмен информацией между спецслужбами наших стран, которая позволяет не допускать недопонимания в любых важных вопросах", - заключил эксперт.

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