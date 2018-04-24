Отставка Саргсяна приведет к смягчению позиции Армении по Нагорному Карабаху

Отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра приведет к смягчению позиции Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, считает депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

"Избавившись от военной хунты, армянский народ получил возможность сформировать свое правительство", - сказал во вторник Trend Керимли, передает Day.Az.

По его мнению, назначение премьер-министра в Армении займет несколько месяцев. "На сторону народа перешли уже и военные. Если раньше они были вместе с Саргсяном при совершении им кровавых преступлений против азербайджанцев, то сейчас эти же военные выступили против него - против его коррупции, присвоения помощи, пожертвований и их разделения между своими людьми. Экономика Армении разрушена, население покидает страну. Саргсян считал себя "героем Карабаха", а народ его сверг", - сказал Керимли.

Депутат выразил надежду на то, что новая власть Армении будет более конструктивной. Он отметил, что тупиковая ситуация, в которой находится Армения, диктует необходимость смягчения ее позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "В Армении уже идет пропаганда налаживания нормальных отношений с соседними государствами. Армянское общество хочет избавиться от этого клана", - сказал Керимли.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook