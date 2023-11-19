Блогерша перечислила омолаживающую кожу еду

Блогерша и химик Шарин Ананд перечислила еду, которая омолаживает кожу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, передает Day.Az.

Инфлюэнсерша с никнеймом @skincareproductcoder, чей блог насчитывает более 260 тысяч подписчиков, сняла на камеру продуктовые полки в магазине, где подбирала необходимые товары. Она заявила, что черника повышает уровень коллагена. Помимо этого, юзерша рекомендовала ввести в рацион миндаль. "Кроме того, шпинат богат витамином А, который делает коллагеновые волокна более упругими", - заявила она.

Публикация стала вирусной, собрав более 23 тысяч просмотров. Поклонники поблагодарили Ананд за рекомендации в комментариях под постом. "Моя кожа становится намного лучше, когда я ем чернику летом", "Спасибо за советы!", "Все вышеперечисленное я люблю", - написали они.