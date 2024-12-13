Мужчина сделал себе девушку из подручных средств

Одинокий мужчина из Японии сделал девушку из подручных средств для романтических фотографий. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летний Кейсуке Дзинуси - фотограф, автор развлекательного СМИ Daily Portal Z и выпускник Musashino Art University. Дзинуси провел почти всю взрослую жизнь без пары, хотя ему хотелось, чтобы у него была девушка. Однажды японец отправился в очередной сольный отпуск и его осенила творческая идея. "Я путешествовал и сфотографировался со статуей женщины, и именно тогда мне пришло в голову, что можно создать романтические снимки с "девушкой" самостоятельно", - рассказал он.

После этого Дзинуси начал экспериментировать с необычными ракурсами и выкладывать фото со своей "парой" в интернет. Так, на серии снимков фотографа как будто бы кормит девушка с ярким красным маникюром, но на самом деле "девушка" - всего лишь его правая рука. "Я нанес тональный крем на руку и покрыл ногти лаком, чтобы изобразить мягкую и гладкую женскую кисть", - объяснил он.

На другом снимке Дзинуси "целуется" с девушкой с длинными черными волосами - на самом деле он прижимается к парику, надетому на руку. Фотограф также использует в качестве реквизита столбы, швабры и другие вещи. Он подчеркивает, что секрет его кажущихся естественными снимков в особой застенчивой улыбке, которая часто появляется у парней, когда их фотографирует девушка.

Дзинуси опубликовал свои работы в книге "Воображаемая девушка". Кроме снимков, он поместил туда историю о том, как познакомился и создал семью со своей вымышленной девушкой. Фотографии Дзинуси часто интерпретируются как мягкая критика японской культуры отаку. Отаку - это фанаты аниме или манги, которые с трудом вступают в личные отношения.