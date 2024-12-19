https://news.day.az/popularblog/1716724.html MrBeast арендовал Египетские пирамиды для своего нового видео MrBeast арендовал Египетские пирамиды для своего нового видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "У нас есть все три пирамиды Египта на 100 часов. Я собираюсь снять видео, в котором мне позволят исследовать любое место, которое я захочу", - рассказал он.
MrBeast арендовал Египетские пирамиды для своего нового видео
MrBeast арендовал Египетские пирамиды для своего нового видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"У нас есть все три пирамиды Египта на 100 часов. Я собираюсь снять видео, в котором мне позволят исследовать любое место, которое я захочу", - рассказал он.
Чтобы получить приватный доступ к пирамидам, блогер заключил соглашение с правительством страны.
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