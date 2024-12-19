MrBeast арендовал Египетские пирамиды для своего нового видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"У нас есть все три пирамиды Египта на 100 часов. Я собираюсь снять видео, в котором мне позволят исследовать любое место, которое я захочу", - рассказал он.

Чтобы получить приватный доступ к пирамидам, блогер заключил соглашение с правительством страны.