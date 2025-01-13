Женщина выиграла в лотерею благодаря вещему сну
В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря вещему сну, который приснился ей за неделю до розыгрыша. Об этом сообщает Maryland Lottery, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американка из округа Принс-Джордж регулярно играла в лотерею вместе с мужем. 20 декабря они покупали очередной билет, и женщина вспомнила, что ей приснилось число 99 000.
Супруги купили билет, отправились на вечеринку и чуть не забыли проверить результаты. Только вечером выяснилось, что они выиграли 50 тысяч долларов. Мужчина признался, что победа сначала показалась ему "чем-то нереальным".
Удачливые американцы пока не знают, на что потратить выигрыш. Однако мужчина заявил, что выбор должна сделать жена, так как вещий сон приснился ей.
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