Женщина выиграла в лотерею благодаря вещему сну

В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря вещему сну, который приснился ей за неделю до розыгрыша. Об этом сообщает Maryland Lottery, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американка из округа Принс-Джордж регулярно играла в лотерею вместе с мужем. 20 декабря они покупали очередной билет, и женщина вспомнила, что ей приснилось число 99 000.

Супруги купили билет, отправились на вечеринку и чуть не забыли проверить результаты. Только вечером выяснилось, что они выиграли 50 тысяч долларов. Мужчина признался, что победа сначала показалась ему "чем-то нереальным".

Удачливые американцы пока не знают, на что потратить выигрыш. Однако мужчина заявил, что выбор должна сделать жена, так как вещий сон приснился ей.