Disney разочарован в новой "Белоснежке"

Премьера главного фильма студии в 2025 году прошла в отдаленном замке в Сеговии, Испания, где не было никого из звезд, кроме Рэйчел Зеглер, которая раздражает боссов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

"Белоснежка", новый фильм-сказка от Disney, который должен быть стать важным событием для студии, продолжает обрастать скандальными подробностями.

Оказалось, что боссы студии не знают, что делать с исполнительницей главной роли, 23-летней Рэйчел Зеглер.