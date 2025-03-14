https://news.day.az/popularblog/1737001.html Disney разочарован в новой "Белоснежке" Премьера главного фильма студии в 2025 году прошла в отдаленном замке в Сеговии, Испания, где не было никого из звезд, кроме Рэйчел Зеглер, которая раздражает боссов. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
Disney разочарован в новой "Белоснежке"
Премьера главного фильма студии в 2025 году прошла в отдаленном замке в Сеговии, Испания, где не было никого из звезд, кроме Рэйчел Зеглер, которая раздражает боссов.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
"Белоснежка", новый фильм-сказка от Disney, который должен быть стать важным событием для студии, продолжает обрастать скандальными подробностями.
Оказалось, что боссы студии не знают, что делать с исполнительницей главной роли, 23-летней Рэйчел Зеглер.
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