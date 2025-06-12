Американскую певицу Кэти Перри раскритиковали в сети из-за наряда медведя на прогулке.

Как передает Day.Az, материал приводит Daily Mail.

40-летнюю исполнительницу запечатлели во время похода с четырехлетней дочерью в луна-парк в Сиднее, Австралия. Она предстала перед камерами в мешковатом коричневом комбинезоне с ушами, белой бейсболке и черных солнцезащитных очках. Также звезда надела через плечо сумку бренда Balenciaga в спортивном стиле и серые кроссовки Nike.

Читатели издания высказались о данном образе в комментариях. "Почему она одета как ребенок?", "Выглядит абсолютно идиотски. Все что угодно, чтобы привлечь внимание", "Выглядит смешно, ей нужно повзрослеть", "Этот потрепанный костюм медведя просто ужасен...", "Только 10-летний ребенок мог выйти на улицу в таком наряде", - возмутились юзеры.