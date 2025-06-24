Принц Уильям останется без короны Британской империи

Если принц Уильям унаследует британский престол, он упростит церемонию коронации и избавится от традиций, которые кажутся ему несовременными.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Daily Mirror.

По утверждению приближенного Уильяма, принц склоняется к мысли, что коронация должна быть более сдержанной. В частности, он рассматривает предложение отказаться от короны Британской империи, в которой короновали Георга VI, Елизавету II и его отца - короля Великобритании Карла III.

Источник назвал корону "этой нелепой штуковиной, которая выглядит так, будто она из диснеевского мультфильма". Разделяет ли подобное отношение сам Уильям, не уточняется.

Корона Британской империи была изготовлена в 1937 году. Она представляет собой бархатную шапку с опушкой из меха горностая. Ее украшают 2868 алмазов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.