Мужчина «умер на десять минут» и рассказал о своих ощущениях

Британец Мэттью Аллику "умер на десять минут" после сердечного приступа и рассказал о своих ощущениях во время клинической смерти и в период восстановления. Об этом пишет газета Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В августе 2023 года 42-летний отец двоих детей не смог подняться по лестнице на работе и попал в больницу. Там у него остановилось сердце из-за тромбоэмболии легочной артерии. Врачи объявили клиническую смерть. Спустя несколько минут пациента реанимировали, три дня он находился в коме.

Аллику пришел в себя и сравнил произошедшее с мирным сном. Ему провели несколько операций и переливаний крови. Врачи опасались, что мужчина получил необратимые повреждения мозга из-за кислородного голодания, однако британец полностью восстановил сознание, хотя память пострадала. По словам медиков, в столь сложных случаях выживают лишь пять процентов пациентов.

После комы мужчина не мог двигаться, путал имена и не различал цвета. "Пришлось заново учиться сидеть, ходить, контролировать мочеиспускание. Это было невероятное путешествие", - поделился Аллику.