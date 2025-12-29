https://news.day.az/popularblog/1805889.html

"Рестлинг" на снегу от Марии Стадник - ВИДЕО

Мария Стадник устроила шуточную "борьбу" на снегу. Спортсменка в шутку схлестнулась с соперником во время прогулки и показала это на видео. Забавный эпизод Мария опубликовала в Instagram, сопроводив ролик мотивационной подписью - "We love wrestling!"