"Рестлинг" на снегу от Марии Стадник

Мария Стадник устроила шуточную "борьбу" на снегу.

Спортсменка в шутку схлестнулась с соперником во время прогулки и показала это на видео.

Забавный эпизод Мария опубликовала в Instagram, сопроводив ролик мотивационной подписью - "We love wrestling!"