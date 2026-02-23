https://news.day.az/popularblog/1817483.html Когда немцы пришли на ифтар - ВИДЕО Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Германии, пригласил своих друзей-немцев на ифтар. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
