https://news.day.az/popularblog/1847777.html Летний салат с болгарским перцем - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Илькин Фараджли, более известный как theilkitchen, показал как приготовить летний салат с болгарским перцем. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
Летний салат с болгарским перцем - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Илькин Фараджли, более известный как theilkitchen, показал как приготовить летний салат с болгарским перцем.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
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