Райан Рейнольдс признался, что страдает от панических атак

Актер Райан Рейнольдс дал откровенное интервью изданию The New York Times, в котором признался, что на самом деле он не всегда такой веселый, каким кажется на публике, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как оказалось, актер страдает тревожным расстройством, на почве которого у него часто возникают панические атаки. К примеру, перед интервью или выходом в свет Райана нередко тошнит.

Актер заявил, что страдает этим заболеванием уже очень давно и уверен, что причина появления болезни кроется в его детстве, когда отец полицейский постоянно повышал дома голос и создавал стрессовую обстановку. Именно с помощью юмора Райан и пытался избавиться от своих переживаний.

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