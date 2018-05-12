Райан Рейнольдс признался, что страдает от панических атак
12 мая 2018 15:24 181
Актер Райан Рейнольдс дал откровенное интервью изданию The New York Times, в котором признался, что на самом деле он не всегда такой веселый, каким кажется на публике, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, актер страдает тревожным расстройством, на почве которого у него часто возникают панические атаки. К примеру, перед интервью или выходом в свет Райана нередко тошнит.
Актер заявил, что страдает этим заболеванием уже очень давно и уверен, что причина появления болезни кроется в его детстве, когда отец полицейский постоянно повышал дома голос и создавал стрессовую обстановку. Именно с помощью юмора Райан и пытался избавиться от своих переживаний.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11 мая 14:39 1 697
Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения»
11 мая 14:26 1 055
Роберт Дауни-младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
11 мая 07:55 2 217
Стал известен порядок выступления финалистов "Евровидения"
10 мая 10:30 11 058
Айсель Мамедова о своем выступлении на "Евровидении-2018" - ФОТО - ВИДЕО
8 мая 20:47 1 415
Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам
14:29