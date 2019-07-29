https://news.day.az/showbiz/1142490.html Григорий Лепс сделал первое в своей жизни селфи в Баку - ФОТО
Григорий Лепс сделал первое в своей жизни селфи в Баку - ФОТО
Ведущий красной дорожки международного музыкального фестиваля "Жара" Константин Тарасюк на своей странице в Instagram поделился фотографией с Григорием Лепсом, которая на первый взгляд кажется весьма обычной. Но это, если не знать того факта, что до этого заслуженный артист России никогда не делал селфи.
"ЭКСКЛЮЗИВ! Первое в истории селфи Григория Лепса! Он сделал это на финальной 4-й красной ковровой дорожке фестиваля "ЖАРА -2019"! Красивое и мощное завершение праздника!", - написал ведущий в Instagram.
Н. Гасымова
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