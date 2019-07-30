Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" в Баку подошел к концу. Пришло время подводить итоги и выбирать самые запоминающиеся сценические номера, самые яркие дуэты, лучшие музыкальные премьеры ну и, конечно же, разобрать яркие и необычные образы звезд на красной ковровой дорожке фестиваля.

По традиции, звездные гости приезжают на фестиваль в Баку не с одним и даже не с двумя чемоданами... С собой артисты привозят самые разнообразные наряды. Day.Az со ссылкой на Trend предлагает посмотреть, кто из звезд решил удивить публику, а кто остался верен классике.

Фестиваль "ЖАРА" невозможно представить без Ани Лорак. В этом году звезда прошла по красной дорожке всего один раз - в первый фестивальный день. Для выхода певица выбрала полупрозрачное белое платье с глубоким декольте. Наряд напоминал панье - каркас, который женщины надевали под юбку в XVI - XVII в Англии, Франции и Испании.

Кристина Орбакайте на красной дорожке выглядела элегантно. Певица отдала предпочтение ассиметричному платью в пол. Она дополнила образ широким черным поясом. Из украшений - массивное кольцо и длинные серьги.

Где бы ни появилась Ольга Бузова, она всегда находится в центре внимания. В Баку певица и телеведущая приехала на два дня. В первый день фестиваля Ольга Бузова не побоялась слиться с красной дорожкой и сделала ставку на алое платье с длинным шлейфом. Во второй день ведущая телепроекта "Дом-2" прошла по красной дорожке в светлом наряде с пышной юбкой.

Выход на красную дорожку Аниты Цой тоже поразил зрителей и представителей СМИ. Только изумление у присутствующих вызвал не наряд артистки, а то, что она появилась в инвалидной коляске. Оказалось, что за день до этого Анита Цой повредила палец на ноге - оторвался ноготь, после чего ее увезли в больницу. Но певица решила не унывать и подошла к ситуации креативно - бинт на пальце она украсила стразами, чтобы повязка не выделялась на фоне элегантного вечернего образа.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла в свет в серебристом мини-платье с черными ромбами. Однако широкая линия плеч и объемные рукава на платье невыгодно выделялись на хрупкой фигуре артистки.

Вера Брежнева отдала предпочтение минимализму и белому цвету. На красной ковровой дорожке она появилась в кроп-топе и прямой юбке с высоким разрезом.

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, привыкла эпатировать публику. По красной ковровой дорожке певица прошла в раздельном купальнике, надев сверху накидку-сетку. Возможно, выбрав подобный наряд, певица напомнила, что фестиваль проходит на берегу Каспийского моря, и после концерта она не прочь принять водные процедуры.

Привлек внимание публики и наряд супруги одного из организаторов фестиваля, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова - Екатерины. Казалось бы она выбрала обычное мини-платье, но у наряда была одна изюминка - сзади платье украшал большой бант, плавно переходящий в шлейф.

Появление Наташи Королевой на красной дорожке фестиваля стало еще одним свидетельством того, что годы над артисткой не властны. 46-летняя певица появилась в белоснежном кружевном комбинезоне с короткими шортами.

Наряду с российскими звездами, по красной дорожке прошли и представители азербайджанского шоу-бизнеса. Так, участница от Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова на красной ковровой дорожке выглядела ослепительно. Платье, расшитое пайетками, глубокое декольте, безупречный макияж - Айсель напоминала голливудскую актрису на церемонии вручения премии "Оскар".

Дива азербайджанской эстрады Айгюн Кязымова всегда внимательно подходит к выбору сценического образа. Во второй фестивальный день артистка вышла на красную дорожку за руку с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Наряд Кязымовой соответствовал звездному статусу.

Азербайджанская певица, участница "Евровидения 2014" Диляра Кязимова не стала выбирать для выхода на красную дорожку вечернее платье, а появилась в сценическом наряде. Диляра Кязимова напоминала султаншу "Великолепного века". Ее корона поражала высотой и блеском, а белый наряд придавал образу еще больше стати.

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