Участница международного музыкального фестиваля "Жара-2019" украинская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино Вера Брежнева поделилась с Trend впечатлениями о фестивале, передает Day.Az.

"Градусы, музыка, вкусная еда и гостеприимство... Очень приятно и радостно вновь приехать в Баку и принять участие в грандиозном фестивале "Жара". Мне очень нравятся ваши люди - гостеприимные, дружелюбные, готовые во всем помочь, всегда чувствую ваше теплое отношение ко мне. Отдельных слов восхищения заслуживает азербайджанская кухня - отличные лаваши, также мне нравится долма и пахлава. Спасибо Баку за такой великолепный праздник!", - отметила Вера Брежнева.

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняли участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

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