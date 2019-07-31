Участник Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" легендарный рок-певец, автор песен, лидер группы "Рондо" Александр Иванов поделился с Trend впечатлениями о фестивале, передает Day.Az.

"Впервые посетил ваш город, и впечатления самые лучшие, особенно от людей - очень доброжелательные и добродушные, все здороваются, относятся с большим уважением. Баку - замечательный город, где древность гармонирует с урбанизацией. Прогулялся по вечернему Баку - после Москвы здесь для меня царило спокойствие и умиротворение. А фестиваль "ЖАРА" организован на очень высоком международном уровне, все было великолепно, зрители встречали очень тепло. Сразу видно, Азербайджан - высокоразвитая страна и выступать здесь очень приятно!", - отметил Александр Иванов.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

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