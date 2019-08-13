Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун презентовал клип на композицию "Девочка-смартфон", съемки которого состоялись во время четвертого Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссером проекта выступил Эмин Мурадов.

"Клип снимался очень спонтанно и неожиданно. Я рад, что могу вам показать эту атмосферу фестиваля "ЖАРА" и, конечно же, не обошлось без юмора. Спасибо всем, кто участвовал в этом клипе. Вы просто суперские. Я вас обожаю", - написал на своей странице в Instagram музыкант.

Брендон Стоун также выразил признательность за поддержку одному из организаторов фестиваля - народному артисту Азербайджана Эмину Агаларову (EMIN), подчеркнув, что "ЖАРА" - самый крутой фестиваль.

Исполнитель также отметил, что "Девочка-смартфон" стала четвертой работой, снятой в Баку.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов.

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