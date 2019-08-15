Совсем недавно в Баку завершился международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019", а его гости уже с нетерпением ждут фестиваль следующего года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"ЖАРА" вот уже который год становится уникальным музыкальным событием лета, собирая на берегу Каспия сотни звёздных участников и тысячи зрителей. Масштаб мероприятия всё растёт, но неизменным остаётся главное: "ЖАРА" становится настоящей встречей друзей. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: "В наши времена международной политической нестабильности особенно ценными становятся братские отношения, на которые всегда можно рассчитывать. Именно такими являются отношения России и Азербайджана и народов наших стран. Баку ежегодно принимает не только самых ярких звёзд нашей эстрады, но и тысячи российских туристов, которых в Азербайджане всегда ждёт самый тёплый, по-кавказски гостеприимный, по-настоящему дружеский приём".

Участие в бакинской "ЖАРЕ" для многих российских музыкальных звёзд стало уже традицией. Что же больше всего привлекает звёздных участников и многочисленных гостей в бакинском фестивале? Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поговорил об этом с непременным участником каждого фестиваля "ЖАРА" в Баку - известным российским певцом Денисом Клявером. "Из года в год "ЖАРА" становится всё глобальнее и глобальнее. Но, несмотря на то, что бакинский фестиваль просто грандиозный, он оставляет совершенно "домашнее" ощущение. Кайфовая атмосфера, которая расслабляет", - делится впечатлениями артист.

На фестивале "ЖАРА 2019" Денис Клявер исполнил одну из душевных песен Стаса Михайлова "Ты навсегда моя" на очень необычной сцене, залитой водой и утопающей в клубах дыма. "Зажёг зал даже из бассейна", - говорили про его номер. Исполнил Денис для зрителей фестиваля и памятный хит времён группы "Чай вдвоём". "Не буду скромничать - зрители в Баку великолепно приняли песню "День рожденья". Эта песня уже практически записана в анналы истории поп-музыки. И круто, что её помнят, приятно, что её поют. Мне кажется, что она совершенно не потеряла своей актуальности, это замечательно".

На фестивале Денис Клявер проявил себя и активным зрителем, вместе со всеми скандируя: "Атас! Танцуйте мальчики, любите девочек!" на творческом вечере группы "Любэ". "На фестивале "ЖАРА" в Баку я впервые оказался на концерте группы "Любэ". Понятно, что мне всегда нравились и их песни, и исполнение, но на этот раз я по-музыкантски получил искреннее удовольствие от того, как круто они работают вживую, это действительно здорово", - поделился яркими фестивальными впечатлениями российский певец.

На вопрос, кого ещё из коллег по цеху удалось услышать в Баку, артист отметил: "Концерт Стаса Михайлова, в котором я принимал участие, был очень яркий. Прекрасный был и концерт Григория Лепса. Стивен Сигал приятно удивил игрой на гитаре и пением. Вообще все те, кто принимал участие во всех фестивальных днях "ЖАРЫ", достойны внимания, и у всех были яркие номера".

В адрес организаторов фестиваля "ЖАРА" у Дениса Клявера только самые тёплые слова: "Насладился гостеприимством Эмина Агаларова и всей его замечательной семьи. Несмотря на усталость и 24-часовой фестивальный график Эмина, он всё равно находил силы и желание по-азербайджански гостеприимно поприветствовать всех своих гостей, и всё это было на высшем уровне".

Обратили на себя внимание не только выступления Дениса Клявера на "ЖАРЕ", но и его выход на красную дорожку - артист устроил небольшую импровизированную "охоту" за огромным насекомым, пытаясь его спасти. "Я не первый раз выхожу на красную дорожку, так что какого-то особого волнения у меня от этого нет. Чем непринуждённее, чем более расслабленно ты себя ведёшь - тем интереснее и самобытнее это выглядит. Конечно, рядом с такой красивой женой можно было просто выйти и пройти по красной дорожке, но я немного отвлёкся на кузнечика, который был ну очень крупным", - рассказывает Денис Клявер.

За пределами шумного фестиваля атмосфера Баку необыкновенно способствует романтическому отдыху вдвоём. Не только выступать, но и отмечать в Баку годовщину свадьбы для Дениса Клявера тоже уже традиция - на фестиваль артист прилетает вместе с супругой Ириной. "Как раз 29-ого июля у нас с супругой годовщина, и так получилось, что из года в год мы в это время приезжаем на "ЖАРУ". Баку, безусловно, способствует романтическому настроению. В этом году мы прилетали всего на два дня, а во время такого грандиозного фестиваля как "ЖАРА" происходит огромное количество мероприятий и помимо концертов. Так что в этот раз мы практически не успели погулять по городу, но, надеюсь, в следующем году это у нас обязательно получится".

В Instagram Дениса Клявера размещено солнечное видео, где он "похищает" свою супругу и несёт её по бакинской набережной на руках. "Раньше я почему-то такого не делал. Я, конечно, носил супругу на руках, но так, чтобы схватить и украсть, - видимо, проникся страстным кавказским темпераментом", - смеётся артист.

Для приглашенных музыкальных звезд такой масштабный фестиваль как "ЖАРА" означает и напряжённый рабочий график, и всё же хорошо провести свободное время в Баку Денису Кляверу удалось: "Насладился азербайджанской кухней и, безусловно, after-party фестиваля, которые были ежедневно. Конечно, мы с супругой потанцевали и под зажигательные азербайджанские мелодии. В Баку как-то неосознанно начинаешь выплясывать, вытягивая руки вправо-влево, изображая джигитовку. Никогда не думал, что у меня может так получиться, но это органично вписалось в атмосферу".

В Баку Денис Клявер с супругой побывали и на предпремьерном показе романтической комедии "ЖАРА", которую зрители смогут увидеть уже этой осенью. "Посмеялись над хорошей лёгкой комедией", - делится впечатлениями певец.

Рассказал артист и о творческом проекте, который сильнее всего занимает его в настоящее время: "Я сейчас снимаю клип на свою новую песню, которая называется: "Как ты была красива", ее премьера будет в первых числах сентября. Песня - романтичная и танцевальная, "ностальжи", old school pop, про то, как мне было 17 лет - вызывает приятные, зажигательные воспоминания. Клип я снимаю в Питере, в местах моей юности, "по волнам памяти". Получается здорово и романтично, совсем скоро порадую вас, друзья", - обещает Денис Клявер.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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