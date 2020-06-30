Алла Пугачева продолжает восхищать поклонников помолодевшим видом

71-летняя Алла Пугачева поделилась с подписчиками новым фото, на котором запечатлена в компании друзей. Внимание подписчиков привлек образ певицы. Убранные назад волосы, открытая шея, украшенная жемчужным колье, рубашка с глубоким вырезом - звезда стала выглядеть гораздо моложе своих лет, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

"Любимые друзья всегда рядом"

Алла Пугачева

"Ну как?! Как вы такая молоденькая!", "Красивая очень", "Вы прекрасная", "Чудесно выглядите", "Алла Борисовна, прическа вам очень идет. Царевна!", "Какая вы красивая", "С собранными волосами вам хорошо", "Лучшая", - не скрывают восхищение подписчики в комментариях.