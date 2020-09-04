Британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, что привело к приостановке съемок в Лондоне продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский журнал Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

Издание обращает внимание на то, что киностудия Warner Bros., отвечающая за съемки картины, подтвердила факт заражения члена съемочной группы, но не раскрыла его имя.

"Результаты анализов на COVID-19, взятых у участника съемок "Бэтмена", были положительными. Он изолирован в соответствии с установленными правилами. Съемки временно прекращены", - информировала киностудия.

Vanity Fair обратился к Паттинсону за подтверждением информации, но пока не получил ответ.

Продолжение серии фильмов про супергероя снималось с января в Лондоне и изначально было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса. В главных ролях картины режиссера Мэтта Ривза заняты Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие. Образ героя комиксов про Бэтмена в разное время воплощали на экране актеры Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.

Премьера нового фильма "Бэтмен" должна была состояться 25 июня 2021 года, однако из-за ситуации с коронавирусом дата была перенесена на 1 октября того же года.