Умерла известная актриса кино и телевидения

Умерла белорусская актриса кино и телевидения Белла Шпинер. Об этом сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, женщина ушла из жизни в возрасте 45 лет. Причина смерти не уточняется.

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области Белорусской ССР. Она служила в Минском ТЮЗе, а также Республиканском театре белорусской драматургии. Широкой аудитории актриса известна по таким телесериалам, как "Мухтар. Новый след", "Журов-2" и "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время".