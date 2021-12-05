https://news.day.az/showbiz/1411925.html Азербайджанка представит Россию на "Мисс Вселенная 2021"
Азербайджанка представит Россию на "Мисс Вселенная 2021"
На конкурсе "Мисс Вселенная 2021", который состоится в следующее воскресение в Эйлате, Россию будет представлять "вице-мисс Россия-2019", "мисс Татарстан-2019" Ралина Арабова, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Ралина Арабова родилась в Казани в многонациональной семье: ее мать - татарка, а отец - азербайджанец.
Девушка участвовала в конкурсах красоты с восьми лет, чтобы финансово поддержать семью. По ее словам, она могла только мечтать о том, чтобы поехать на "Мисс Вселенную".
Известно, что на конкурсе в Эйлате Ралина Арабова предстанет в стилизованном татарском национальном костюме, сшитом по мотивам нарядов татарских цариц.
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