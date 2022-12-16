Анонсирован сериал по игре God of War

Стриминговый сервис Amazon Prime Video заявил о начале производства экранизации популярной серии игр God of War от студии Sony Santa Monica. Об этом сообщается в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступит Рэйф Джадкинс, известный по "Колесу времени", а сценаристами выступят Марк Фергюс и Хоук Остби, авторы фильмов "Железный человек" и "Дитя человеческое".

Исполнительными продюсерами в том числе выступят геймдиректор God of War 2 и God of War (2018) Кори Барлог и глава Sony Santa Monica Юми Янг. Каких-либо подробностей о сюжете, актерском составе и дате начала съемок пока не приводится.

Судя по формату анонса, Amazon и Sony планируют создавать сериал по мотивам скандинавской мифологии, а не греческой. В ноябре 2022 года вышла вторая игра, посвященная скандинавским приключениям греческого бога войны Кратоса.

О переговорах Sony и Amazon неофициально было известно еще в марте этого года. В комментариях многие пользователи выразили опасения за сериал по God of War из-за того, что сериал "Колесо времени", снятый по мотивам цикла литературных произведений американского писателя Роберта Джордана, получился крайне неудачным.