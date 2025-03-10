Алсу заявила, что быть послушной глупо

Причиной расставания стала неверность Яна Абрамова. Алсу Абрамова намекнула, что одной из любовниц мужа была Анастасия Решетова, бывшая невеста Тимати.

Как передает Day.Az, в интернете ходят слухи о других увлечениях бизнесмена. Поклонники удивляются, как певица могла терпеть измены так долго.

В предстоящем выпуске "Шоу Воли" на канале ТНТ певицу спросили, что бы она предприняла, чтобы избежать этой ситуации. Она признала, что несет часть ответственности за случившееся. Алсу старалась быть мудрой, но ее понимание мудрости оказалось ошибочным. Она закрывала глаза на проблемы, старалась не спорить и быть покорной. Однако важно обсуждать то, что не устраивает. Диалог - основа крепкого брака.

"Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании этого слова. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду - закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Все понятно. Но, конечно же, нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог - залог крепкого брака", - поделилась певица Алсу.

Алсу тяжело переживает разрыв. Исполнительнице хита "Зимний сон" пришлось обратиться к психологу. Она прошла терапию, чтобы принять ситуацию и начать новую жизнь.