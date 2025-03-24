https://news.day.az/showbiz/1739463.html Дженнифер Энистон была замечена на ужине в компании Педро Паскаля Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заметили вместе с коллегой Педро Паскалем в Западном Голливуде. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци засняли 56-летнюю Дженнифер Энистон и 49-летнего Педро Паскаля, когда те выходили из бара Tower, который находится в отеле Sunset Tower.
Дженнифер Энистон была замечена на ужине в компании Педро Паскаля
Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заметили вместе с коллегой Педро Паскалем в Западном Голливуде.
Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли 56-летнюю Дженнифер Энистон и 49-летнего Педро Паскаля, когда те выходили из бара Tower, который находится в отеле Sunset Tower. По информации журналистов, знаменитости ужинали и общались в заведении в течение трех часов.
Актеры продолжили разговаривать на парковке, прежде чем разъехаться на разных машинах. Артисты были замечены вместе после того, как возникли слухи, что Педро Паскаль может сняться в сериале Энистон "Утреннее шоу".
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