Дженнифер Энистон была замечена на ужине в компании Педро Паскаля

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заметили вместе с коллегой Педро Паскалем в Западном Голливуде.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли 56-летнюю Дженнифер Энистон и 49-летнего Педро Паскаля, когда те выходили из бара Tower, который находится в отеле Sunset Tower. По информации журналистов, знаменитости ужинали и общались в заведении в течение трех часов.

Актеры продолжили разговаривать на парковке, прежде чем разъехаться на разных машинах. Артисты были замечены вместе после того, как возникли слухи, что Педро Паскаль может сняться в сериале Энистон "Утреннее шоу".