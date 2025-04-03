Дочь Миллы Йовович сравнили со звездой «Голодных игр»

Дочь актрисы Миллы Йовович сравнили со звездой "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс. Артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото Дэшилл, снятые в день ее рождения, которые активно обсудили пользователи соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 10-летием мою милейшую, добрейшую, терпеливейшую маленькую мамочку Дэши! Ты - клей, который держит нас вместе. То, как ты даришь любовь и внимание, поражает меня каждый день! Ребенок, которому неинтересны вещи. Ты предпочитаешь проводить время с семьей и друзьями, чем ходить по магазинам. Ты так связана с человеческими эмоциями, и твой источник любви и сочувствия восхищает меня, потому что это так редко встречается у ребенка твоего возраста. Люблю тебя больше жизни, мой ангел", - написала знаменитость.

Подписчики удивились сходству девочку с коллегой Йовович: "Ну просто Джен Лоуренс в детстве", "Реально, юная Дженнифер", "Согласна, очень похожа", "Удивительное сходство с Лоуренс", "Копия Дженнифер Лоуренс".

У актрисы трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Помимо Дэшилл, супруги воспитывают 17-летнюю Эвер и 5-летнюю Ошин.

Йовович признавалась подписчикам, что они с Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам артистки, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.