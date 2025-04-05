Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт опубликовала фотографии первенца в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле", - подписала публикацию Хейли.

Известно, что ребенок появился на свет 14 марта. Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе имя он получил в честь знаменитого дедушки.

Дочь 52-летнего музыканта Хейли сыграла свадьбу с возлюбленным Эваном Макклинтоком в мае 2024 года. Пара встречалась больше восьми лет. В октябре стало известно, что супруги ждут первого ребенка.