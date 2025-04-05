https://news.day.az/showbiz/1742312.html Эминем стал дедушкой Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт опубликовала фотографии первенца в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле", - подписала публикацию Хейли. Известно, что ребенок появился на свет 14 марта.
Эминем стал дедушкой
Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт опубликовала фотографии первенца в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле", - подписала публикацию Хейли.
Известно, что ребенок появился на свет 14 марта. Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе имя он получил в честь знаменитого дедушки.
Дочь 52-летнего музыканта Хейли сыграла свадьбу с возлюбленным Эваном Макклинтоком в мае 2024 года. Пара встречалась больше восьми лет. В октябре стало известно, что супруги ждут первого ребенка.
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