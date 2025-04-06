Эмили Ратаковски в мужском костюме снялась для глянца

Модель Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмили Ратаковски позировала в коричневом мужском костюме, белой рубашке, коричневом ремне и пестром галстуке. Волосы ей собрали в низкий пучок и выпустили передние пряди, а также сделали легкий дневной макияж.