https://news.day.az/showbiz/1742442.html Эмили Ратаковски в мужском костюме снялась для глянца Модель Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Эмили Ратаковски позировала в коричневом мужском костюме, белой рубашке, коричневом ремне и пестром галстуке.
Эмили Ратаковски в мужском костюме снялась для глянца
Модель Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эмили Ратаковски позировала в коричневом мужском костюме, белой рубашке, коричневом ремне и пестром галстуке. Волосы ей собрали в низкий пучок и выпустили передние пряди, а также сделали легкий дневной макияж.
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