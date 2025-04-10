Певица Бритни Спирс снова бросила бойфренда с криминальным прошлым Пола Солиза. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара во второй раз рассталась в конце февраля после совместного празднования Дня святого Валентина.

Мужчина вывез все свои вещи из дома Спирс в районе Лос-Анджелеса, уточнили инсайдеры.

Бритни Спирс познакомилась с Полом Ричардом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. Однако 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные разводятся.