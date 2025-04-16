Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали свою дочь

Певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум впервые показали лицо своей дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Орландо Блум вместе с четырехлетней дочерью Дэйзи появился на космодроме в Западном Техасе, откуда корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос. Актер с наследницей пришли поддержать Кэти Перри, которая вошла в состав женского экипажа. В ролике, опубликованном Blue Origin, была запечатлена Дэйзи в серебристом скафандре. В видео девочка наблюдает за приземлением экипажа и радостно восклицает: "Моя мама!"