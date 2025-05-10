Шайа Лабаф два года спал с лошадьми и жил в парке

Американский актер Шайа Лабаф рассказал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями. Его цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

38-летний артист пошел на этот эксперимент при работе над бродвейской пьесой "Сироты", играть в которой он в конечном итоге не стал. По словам Лабафа, это происходило в районе 2013 года. Ночевку он устраивал в "бассейне", служившем конюшней.

"Там много места, где можно просто расслабиться. Каждые три-четыре часа нужно менять место, там ходит охранник, но по большей части спокойно", - сказал актер.

В новом интервью Лабаф также сказал, что отсутствие духовной жизни сделало его "плохим парнем", а принятие католицизма и жизнь в монастыре изменили его жизнь в лучшую сторону.