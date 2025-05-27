https://news.day.az/showbiz/1756084.html Участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта Участник российской группы Neverlove упал с бельэтажа на толпу фанатов во время концерта в клубе Base в Санкт-Петербурге. Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". Директор группы утверждает, что инцидент был запланирован.
Участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта
Участник российской группы Neverlove упал с бельэтажа на толпу фанатов во время концерта в клубе Base в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".
Директор группы утверждает, что инцидент был запланирован.
На снятом посетителями шоу видео можно увидеть, что на перила залез перкуссионист коллектива. В итоге конструкция не выдержала и обрушилась в зал. Известно, что никто не пострадал.
Известно, что солист группы Ярослав Степанов раньше выдавал себя в сети за сына рок-музыканта Валерия Кипелова и брата заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).
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