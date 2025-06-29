https://news.day.az/showbiz/1764076.html 50 Cent получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter Рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter компании Capcom. О новом проекте студии Legendary Entertainment сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Джексон сыграет Балрога, лишившегося карьеры боксера, телохранителя антагониста игры.
50 Cent получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter
Рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter компании Capcom. О новом проекте студии Legendary Entertainment сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джексон сыграет Балрога, лишившегося карьеры боксера, телохранителя антагониста игры. Источники рассказывают, что он усиленно тренируется для этой роли и будет сам выполнять трюки для фильма.
Также в списке актеров значатся Джейсон Момоа, Ноа Сентинео и певец Орвилл Пек.
Рестлер Джо Аноаи и мастер боевых искусств и актер Эндрю Кодзи сыграют бойца Акуму и главного героя Рю соответственно. Каллина Лян сыграет Чун-Ли.
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