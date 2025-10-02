Актер Том Холланд впервые подтвердил помолвку с Зендаей. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время интервью один из журналистов сказал, что "привел свою дочь, чтобы она познакомилась с твоей девушкой". Тогда Том Холланд поправил его, уточнив, что теперь Зендая - его невеста.

7 января стало известно, что актер помолвлен со звездой "Эйфории". По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.

О помолвке звезд заговорили после церемонии вручения премии "Золотой глобус", где Зендая появилась с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Однако официального подтверждения о помолвке от самой пары тогда не поступало.