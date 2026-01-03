Популярная певица лечится от шопоголизма

Популярная американская певица Лили Аллен призналась, что лечится от шопоголизма. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я покупаю как сумасшедшая, как будто я миллиардерша", - делится 40-летняя звезда.

Аллен рассказывает, что решила обратиться к врачу после последовательных покупок дорогих автомобиля, сумки и кольца с бриллиантами и изумрудами.

В течение последних четырех месяцев она проходила курс терапии по снижению чувствительности к движениям глаз (EMDR) из-за своих привычек тратить деньги.

По данным Британской ассоциации консультирования и психотерапии, EMDR помогает людям исцелиться от прошлых переживаний, влияющих на их психическое здоровье и благополучие, обработать негативные образы, эмоции, убеждения и телесные ощущения, связанные с травматическими воспоминаниями.

Аллен заявила, что после обращения к врачу ее жизнь изменилась.