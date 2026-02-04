https://news.day.az/showbiz/1814001.html В семье Мика Джаггера произошла трагедия Тело родственника знаменитого британского рок-музыканта Мика Джаггера было обнаружено в море. Об этом сообщает портал Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Речь идет о пропавшем несколько дней назад Александре Ки, который является гражданским мужем 33-летней старшей внучки музыканта Ассизи.
Его тело обнаружили в воде на побережье вблизи города Бьюд в графстве Корнуолл. Вызванные на место происшествия полицейские и сотрудники береговой охраны сразу же выяснили, что мужчина не подает признаков жизни.
37-летнего Александра в последний раз видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. Полиция Девона и Корнуолла объявила о его розыске.
