Дочь Бекхэмов «опустошена» в преддверии дня рождения из-за поступка семьи

Дочь футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Харпер расстроена из-за того, что брата Бруклина не будет на ее дне рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

10 июля Харпер Бекхэм исполнится 15 лет, однако, как сообщает инсайдер из окружения звезд, девушка сильно расстроена в преддверии праздника. Причиной якобы является то, что у родителей конфликт с ее старшим братом. Отмечается, что после ссоры с семьей 27-летний Бруклин не разговаривал с сестрой, с которой когда-то был очень близок.

"Харпер опустошена тем, что брат не разговаривает с ней, а теперь, когда до ее дня рождения осталось всего несколько дней, ситуация снова становится сложной. Они были так близки. Теперь он с ней не разговаривает, и она не понимает почему. Для Харпер нет ничего хуже, чем когда он игнорирует ее в день рождения", - поделился инсайдер.

По словам собеседника таблоида, Харпер Бекхэм очень хочет наладить отношения с Бруклином, а Виктории и Дэвиду Бекхэму "отвратительно" видеть, как она страдает.

Отмечается, что в прошлом году старший сын знаменитостей поздравил сестру, опубликовав только пост в Instagram.