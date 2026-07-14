Дженнифер Лопес вышла в свет в золотом платье с драгоценными камнями

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с драгоценными камнями. Знаменитость поделилась фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

56-летняя Дженнифер Лопес посетила мероприятие Alta Moda 2026, организованное брендом Dolce & Gabbana в Сицилии. Актриса позировала перед фотографами в образе Дома моды, состоящем из золотого платья с драгоценными камнями, сияющих туфель на каблуках и накидки. Певица добавила к наряду красное колье, кольца, клатч и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.