Звезда «Дневников вампира» женился

Звезда сериала "Дневники вампира" американский актер Пол Уэсли женился на Натали Кукенберг. Об этом невеста сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Натали опубликовала серию снимков с церемонии бракосочетания, на которой присутствовала собака пары. "Мистер и миссис - и лучший мальчик Грег" - подписала она фотографии.

43-летний Уэсли и 26-летняя Кукенберг состоят в отношениях с 2022 года, в 2025-м актер сделал возлюбленной предложение. Для Натали этот брак стал первым, Пол был женат дважды - на актрисе Торри ДеВито и дизайнере Инес де Рамон, которая теперь встречается с актером Брэдом Питтом.