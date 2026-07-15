https://news.day.az/showbiz/1847990.html Звезда «Дневников вампира» женился Звезда сериала "Дневники вампира" американский актер Пол Уэсли женился на Натали Кукенберг. Об этом невеста сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Натали опубликовала серию снимков с церемонии бракосочетания, на которой присутствовала собака пары. "Мистер и миссис - и лучший мальчик Грег" - подписала она фотографии.
Звезда «Дневников вампира» женился
Звезда сериала "Дневники вампира" американский актер Пол Уэсли женился на Натали Кукенберг. Об этом невеста сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Натали опубликовала серию снимков с церемонии бракосочетания, на которой присутствовала собака пары. "Мистер и миссис - и лучший мальчик Грег" - подписала она фотографии.
43-летний Уэсли и 26-летняя Кукенберг состоят в отношениях с 2022 года, в 2025-м актер сделал возлюбленной предложение. Для Натали этот брак стал первым, Пол был женат дважды - на актрисе Торри ДеВито и дизайнере Инес де Рамон, которая теперь встречается с актером Брэдом Питтом.
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