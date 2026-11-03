https://news.day.az/showbiz/1871326.html Актер Паапа Эссьеду о роли Северуса Снейпа Британский актер Паапа Эссьеду, который играет Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, прокомментировал свою роль. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Deadline. Эссьеду отметил, что для него история Гарри Поттера прежде всего связана с книгами.
Актер Паапа Эссьеду о роли Северуса Снейпа
Британский актер Паапа Эссьеду, который играет Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, прокомментировал свою роль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Deadline.
Эссьеду отметил, что для него история Гарри Поттера прежде всего связана с книгами.
"Моя работа заключается в том, чтобы передать как можно больше глубины, граней, слоев и сложности персонажу, в котором всего этого и так немало. Это моя работа, и для меня большая привилегия и честь ее выполнять", - поделился артист.
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