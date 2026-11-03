Актер Паапа Эссьеду о роли Северуса Снейпа

Британский актер Паапа Эссьеду, который играет Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, прокомментировал свою роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Deadline.

Эссьеду отметил, что для него история Гарри Поттера прежде всего связана с книгами.

"Моя работа заключается в том, чтобы передать как можно больше глубины, граней, слоев и сложности персонажу, в котором всего этого и так немало. Это моя работа, и для меня большая привилегия и честь ее выполнять", - поделился артист.