Мартин Скорсезе не снял «Клеопатру» с Джоли из-за Ким Чен Ына

Режиссер Мартин Скорсезе рассказал, что его проект "Клеопатра" с Анджелиной Джоли не увидел свет из-за взлома серверов Sony в 2014 году, связанного с комедией Сета Рогена "Интервью".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.

В "Интервью" показано покушение на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Хакеры взломали Sony, требуя, чтобы компания отказалась от выпуска комедии.

"Мы собирались снимать "Клеопатру", а потом они посмеялись над [Ким Чен Ыном], что устроило переполох в студии Columbia. Сет Роген, верно? Это и погубило фильм", - поделился кинематографист.

Скорсезе подчеркнул, что картина должна была получиться "по‑настоящему безумной". Анджелина Джоли готовилась исполнить роль Клеопатры VII, а сценарий планировал написать Эрик Рот.

В мае 2025 года сообщалось, что Скорсезе работает над документальным фильмом "Альдеас - новая история" (в оригинале - "Aldeas - A New Story"), в съемках которого принимал участие папа Франциск. В байопик войдет "последнее интервью" понтифика на камеру.

Картина расскажет о некоммерческой международной организации Scholas Occurrentes, которую папа Римский основал в 2013 году. Ее основной задачей является объединение молодежи со всего мира с помощью образования, искусства и спорта.