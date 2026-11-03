Мэтт Деймон вышел в свет с 20-летней дочерью-моделью

Голливудский актер Мэтт Деймон вышел в свет с дочерью. 20-летняя Изабелла сопровождала отца на церемонии вручения наград Совета модельеров Америки, которая прошла в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Перед началом мероприятия они позировали фотографам, которые поделились кадрами в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи соцсети активно прокомментировали их появление на публике: "Какой гордый папочка", "Вау, как она прекрасна", "Изабелла потрясающая", "Очень красивая, как ее мать-аргентинка", "Боже, она такая очаровательная", "Совсем не похожа на отца", "Копия матери", "У Мэтта потрясающие дети", "Его дочь невероятная красавица", "Она идеальна".

В августе 2026 года стало известно, что дочь звезды "Марсианина" подписала контракт с крупным модельным агентством IMG Models.

Деймон в 2003 году познакомился с Лучианой Баррозо, которая на тот момент работала барменом. У аргентинки уже была четырехлетняя дочь от первого брака. Актер признавался в интервью, что его это никак не смутило, и он полюбил Алексию как родную. В декабре 2005 года Баррозо и Деймон поженились, а через несколько месяцев у них родилась Изабелла. В 2008 году в семье произошло пополнение - у пары появилась еще одна девочка, которую назвали Джиа. А в октябре 2010 года у супругов родилась дочь Стелла.