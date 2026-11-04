Николас Кейдж признался, что стал бездомным

Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что стал бездомным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six.

Николас Кейдж появился на фестивале Comic Con в Лос-Анджелесе 31 октября, где его спросили, чем он займется на Хэллоуин. Актер признался, что ему пришлось скорректировать планы из-за проблем с домом.

"Сейчас я немного бездомный. С моим домом в Малибу что-то случилось, поэтому я живу в отелях, и сегодня вечером ко мне не придут обычные дети, которые будут ходить за сладостями", - заявил артист.

Кейдж добавил, что планирует собирать конфеты со своей 4-летней дочерью Август в Санта-Монике, а после того, как уложит ее спать, будет смотреть фильм ужасов "Сияние".