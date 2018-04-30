В Азербайджане вновь разрешат шторки и жалюзи в автомобилях

С завтрашнего дня, с 1 мая, в автомобилях разрешается использование шторок и жалюзи.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

В.Асадов сказал, что разрешается использование только стандартных шторок и жалюзи: "С завтрашнего дня, с 1 мая, в автомобилях, управляемых на территории страны, разрешат использование отвечающих соответствующим стандартам, изготовленных промышленным способом шторок и жалюзи на задних левом и правом окнах. Пользуясь теплыми погодными условиями, некоторые водители предпочитают использовать на задних боковых окнах автомобилей хамелеоновые, зеркальные и разнообразные цвета, что недопустимо. Речь идет только о шторках и жалюзи, изготовленных стандартным путем в соответствии со стандартами. Нарушившие требование водители будут штрафоваться на 150 манатов. Разрешение на использование шторок и жалюзи останется в силе до 15 ноября. Ограничивающие видимость автомобилей, мешающие прозрачности и изготовленные кустарным методом занавески, жалюзи и пленки создают административную ответственность".

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