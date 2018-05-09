В Баку перекроют ряд дорог
10 мая, в связи с 95-летним юбилеем Общенационального лидера Гейдара Алиева на ряде дорог в Баку будет ограничено движение транспорта
Как сообщил Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с целью обеспечения безопасности граждан с 08:00 утра и до полного окончания мероприятия, будет ограничено движение транспорта в направлении Парламентский проспект - Аллея почетного захоронения, передает Day.Az.
Движение транспорта будет ограничено и изменено на пересечении улицы Микаили Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечении круга Микаила Мушвига с проспектом Матбуат, на улице Мехди Гусейна, возле здания нового Телетеатра, а также от Милли Меджлиса (парламента) в направлении Парламентского проспекта, улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде.
Автовладельцев просят, по возомжности, воздержаться от использования личного транспорта в этот день и отдать предпочтение общественному транспорту.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом
Ушел из жизни яркий представитель азербайджанской интеллигенции
Рамиль Усубов о криминогенной ситуации в Азербайджане
В Азербайджане открывается платная дорога - ДАТА
-
8 Май 13:34 21 307
-
8 Май 18:24 12 418
-
8 Май 14:57 11 632
-
8 Май 22:30 9 925
-
8 Май 11:59 5 962