В Баку перекроют ряд дорог

10 мая, в связи с 95-летним юбилеем Общенационального лидера Гейдара Алиева на ряде дорог в Баку будет ограничено движение транспорта

Как сообщил Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с целью обеспечения безопасности граждан с 08:00 утра и до полного окончания мероприятия, будет ограничено движение транспорта в направлении Парламентский проспект - Аллея почетного захоронения, передает Day.Az.

Движение транспорта будет ограничено и изменено на пересечении улицы Микаили Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечении круга Микаила Мушвига с проспектом Матбуат, на улице Мехди Гусейна, возле здания нового Телетеатра, а также от Милли Меджлиса (парламента) в направлении Парламентского проспекта, улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде.

Автовладельцев просят, по возомжности, воздержаться от использования личного транспорта в этот день и отдать предпочтение общественному транспорту.

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